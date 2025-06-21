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В МИД РФ прокомментировали сообщения о гражданстве США у Захаровой

МИД: вбросы о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом
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Максим Блинов/РИА Новости

В МИД РФ прокомментировали сообщения о наличии у официального представителя министерства Марии Захаровой гражданства США. Заявление опубликовал Telegram-канал ведомства.

Как отмечает пресс-служба министерства, иноагенты выпустили лживый ролик про Марию Захарову и делают это уже не первый год.

«Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно - полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — говорится в сообщении ведомства.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о запуске специального сайта для подачи заявок на получение так называемой «карты Трампа» — вида на жительство в США за $5 миллионов.

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп заявил, что «тысячи людей звонят и спрашивают, как попасть в величайшую страну и на крупнейший рынок мира». Он также подчеркнул, что «список ожидания уже открыт».

Ранее в США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за политики Трампа.

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