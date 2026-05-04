Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог дал оценку отношениям между Россией и США

Политолог Станкевич: отношения между РФ и США являются осторожно-прохладными
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Текущие отношения между Россией и США являются «осторожно-прохладными». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«В вопросах конфликта на Ближнем Востоке мы на разных сторонах. В конфликте из-за Украины Соединенные Штаты продолжают пока свои усилия по переубеждению [украинского лидера Владимира] Зеленского в сторону фиксирования результатов конфликта», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что подконтрольные США антикоррупционные органы на Украине опубликовали очерередной компромат, связанный с окружением Зеленского, что свидетельствует о дальнейших попытках Вашингтона принудить Киев к сдаче непримиримых позиций. В данной ситуации, по его словам, контакт с американцами необходим.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». По его словам, российская сторона искренне надеется, что представители США продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

Ранее Захарова рассказала о диалоге России и США по Украине.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!