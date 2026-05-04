Политолог Станкевич: отношения между РФ и США являются осторожно-прохладными

Текущие отношения между Россией и США являются «осторожно-прохладными». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«В вопросах конфликта на Ближнем Востоке мы на разных сторонах. В конфликте из-за Украины Соединенные Штаты продолжают пока свои усилия по переубеждению [украинского лидера Владимира] Зеленского в сторону фиксирования результатов конфликта», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что подконтрольные США антикоррупционные органы на Украине опубликовали очерередной компромат, связанный с окружением Зеленского, что свидетельствует о дальнейших попытках Вашингтона принудить Киев к сдаче непримиримых позиций. В данной ситуации, по его словам, контакт с американцами необходим.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». По его словам, российская сторона искренне надеется, что представители США продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

Ранее Захарова рассказала о диалоге России и США по Украине.