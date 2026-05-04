Глава МИД Германии захотел взять с Украины пример в одном вопросе

Министр иностранных дел Германии Йохоанн Вадефуль заявил, что сокращение численности американских военных в ФРГ должно побудить Европу ускорить развитие собственного военного потенциала по примеру Украины. Об этом пишет Politico.

«Пример Украины показывает, что военные возможности можно развивать и наращивать гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе на протяжении последних десятилетий», — сказал Вадефуль.

По его словам, решение Соединенных Штатов вывести часть войск из Германии нужно рассматривать как новый вызов и стимул для развития собственных оборонных возможностей.

«Мы должны рассматривать это как новый призыв к более быстрому развитию и развертыванию собственных возможностей, этого просто невозможно избежать», — заявил министр.

В начале мая президент США распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение было принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

