Папа Римский ответил на критику Трампа

Папа Римский в ответ на критику Трампа напомнил о миссии католической церкви
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Vatican News.

«Миссия католической церкви - провозглашать Евангелие, проповедовать мир... Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво...», — сказал он.

Понтифик выразил надежду, что его слова будут услышаны.

12 апреля Лев XIV призвал США прекратить военные действия в Иране и прийти к мирному завершению конфликта. Также он подчеркнул, что войну подпитывать иллюзия всемогущества».

В ответ Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV без участия США не было бы в Ватикане. Также он подчеркнул, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал появление у Ирана ядерного оружия.

Ранее папа Римский обесценил конфликт с Трампом.

 
