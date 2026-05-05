Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

Reuters: премьер Румынии Боложан отправился в отставку, получив вотум недоверия
Парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана по итогам вотума недоверия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Боложан возглавляет правительство меньшинства с конца апреля, когда социал-демократы — крупнейшая партия в парламенте — потребовали его отставки, а затем вышли из четырехпартийной проевропейской коалиции и объединились с ультраправой оппозицией, чтобы вынести вотум недоверия», — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили, что социал-демократы несколько раз вступали в конфликт с Боложаном, потому что его жесткие меры били по их избирателям и сетям покровителей. Подчеркивается, что в это же время поддержка со стороны населения перешла к крайне правым.

Предполагается, что президент-центрист Никушор Дан будет пытаться призвать партии к переговорам и восстановить четырехпартийную проевропейскую коалицию, но под руководством другого кандидата на пост премьера, которого предложит позже.

До этого политолог Максим Бардин предполагал такой исход с отставкой премьер-министра Боложана и его правительства. По его словам, наблюдающийся в Румынии политический кризис, приблизил к расколу коалицию условных «евроцентристов» из числа социал-демократов и Национально-либеральной партии, стал результатом бунта политиков против диктатуры Евросоюза.

Ранее Санду выступила за объединение Молдавии с Румынией ради евроинтеграции.

 
