Депутат Судзуки доложит об идее провести встречу глав МИД РФ и Японии

Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки сообщил, что намерен передать министру иностранных дел страны Тосимицу Мотэги информацию об идее проведения его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, переговоры могли бы состояться в Маниле.

«Я обязательно передам это министру Мотэги по возвращении в Японию. Реализация этого станет значительным шагом на пути к улучшению японо-российских отношений», — сказал Судзуки.

Депутат с 3 по 5 мая посетил Москву. Перед поездкой он сообщил, что планирует встретиться с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко. Также парламентарий обещал передать представителям российских властей устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

24 апреля Мотэги в шутку рекомендовал Судзуки «быть осторожнее» во время поездки в столицу РФ. Законодатель рассмеялся после слов главы внешнеполитического ведомства и отметил, что в Москве «высоко ценят» японского министра иностранных дел.

Ранее Мотэги изъявил желание поддерживать хорошие отношения с Лавровым.

 
