«Европа хочет чуда»: на Западе опровергли подготовку госпереворота в России

Россия не находится на пороге госпереворота, как утверждала некая анонимная «европейская разведка». Об этом заявил почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для The Spectator.

По его мнению, такое сообщение больше похоже на психологическую операцию, а не на серьезную оценку.

«Как бы резко лидеры западных стран ни обличали дезинформацию России, мы все же не должны делать вид, будто это не улица с двусторонним движением», — сказал профессор.

Он также высмеял теорию, что организатором переворота выступит экс-глава Минобороны России, ныне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Галеотти также выразил сомнения относительно утверждений разведки об организации системы безопасности российского президента Владимира Путина, который, вопреки заявлениям, участвует в публичных мероприятиях и продолжает проводить встречи, в том числе с иностранными чиновниками.

Ранее Украине предрекли госпереворот из-за действий ТЦК.

 
