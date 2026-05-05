Эксперт заявил о столкновении России и НАТО в прокси-конфликте

Россия и НАТО к текущему моменту уже фактически столкнулись в прокси-конфликте. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«[Североатлантический] альянс поставляет вооружение и боевую технику, на стороне Киева воюют наемники», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что семь стран — членов НАТО снабжают Украину беспилотниками, которые используются для ударов по российским регионам.

По мнению Кошкина, до юридического объявления войны между Россией и Североатлантическим альянсом дело не дойдет. Однако стороны уже находятся в режиме прокси-войны, подчеркнул полковник.

Как сказал эксперт, Москва не позволяет себе расслабляться и пребывает в режиме мониторинга. Российское руководство принимает необходимые меры, чтобы государство в любой момент могло нейтрализовать возможные угрозы.

28 апреля газета Politico со ссылкой на источники написала, что конфликт на Ближнем Востоке показал, что Североатлантический альянс не готов к прямому столкновению с Россией. В ходе этих боевых действий были выявлены пять слабых мест НАТО, включая истощение военных запасов и отсутствие превосходства в воздухе.

