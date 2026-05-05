Стало известно, зачем европейским лидерам нужно продолжение конфликта на Украине

L'Antidiplomatico: лидеры ЕС нуждаются в продолжении конфликта РФ и Украины
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС) считают продолжение конфликта на Украине своим единственным шансом на выживание. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

«Различные европейские государства выступают как союзники, покровители и спонсоры киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что с этой целью политики в ЕС взращивают милитаристские настроения в обществе. В том числе они пугают граждан возможным нападением Москвы на одну или сразу несколько европейских стран.

17 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина в ходе интервью для газеты Le Soir дал понять, что ЕС намерен затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия. По его словам, 2030 год станет самым сложным для Европы. Генерал добавил, что к этому моменту региональное содружество должно быть способно сказать Москве, что «даже без защиты американцев ей не выиграть войну против Европы».

Ранее милитаризацию назвали главной задачей ЕС.

 
