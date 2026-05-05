В России предупредили о возможных провокациях НАТО в Калининграде и Петербурге

Аналитик Литовкин: ЕС под разговоры об угрозе от РФ сам может создать провокации
Европа под разговоры о якобы российской угрозе и возможности «нападения» России на ЕС в течение нескольких лет сама может организовать военные провокации в отношении Калининграда или Санкт-Петербурга. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Вы же понимаете, что все руководство Европейского союза является членами совета директоров оборонных заводов, они получают от этого прибыль. Они на этом живут и прикрываются. Находятся на своих должностях, прикрываясь тем, что они защищают Европу от страшных русских агрессоров. Хотя Россия никогда на них не нападала», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, Европа, хотя и зависит от США в сфере безопасности и развития оборонного сектора, все же может самостоятельно организовать определенные провокации против России.

«Много возможностей устроить эти провокации, начиная с блокады Калининградской области <...>Провокации, безусловно, возможны. У них же есть вооруженные силы, они хотят показать свое значение. Поляки даже пишут о том, что они готовы взять Санкт-Петербург. Немцы не смогли, финны не смогли в годы Великой Отечественной войны, а вот поляки готовы взять Санкт-Петербург», — отметил эксперт.

До этого газета Politico со ссылкой на трех европейских политиков сообщила о том, что представители европейских стран считают, что в следующие два года Россия якобы может атаковать ЕС, однако единства по этой позиции в союзе и в НАТО нет.

