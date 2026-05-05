Премьер Армении попросил помощи у Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в борьбе с гибридными угрозами. Об этом политик сказал, выступая на первом саммите Армения — ЕС в Ереване, передает РИА Новости.

По его словам, все те реформы, которые можно было воплотить в жизнь, опираясь только на политическую волю, Армения реализовала, а для обеспечения дальнейшего хода реформ требуется более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад. Политик подчеркнул, что в этом плане сотрудничество с ЕС очень важно.

Пашинян поблагодарил европейских союзников Армении за помощь в этом вопросе, начиная с задач, связанных с гарантиями независимости судебной власти, и заканчивая различными вопросами, включая борьбу с гибридными вызовами.

Эти вызовы также являются вопросом армянской повестки, отметил премьер. Он рассказал, что у него была возможность несколько раз в ходе обсуждений в Евросоюзе и в Европе видеть, что распространение ложной информации, риторики вражды в социальных сетях, а иногда и в СМИ, также является проблемой для многих стран ЕС, и в настоящее время Армения сталкивается с этой проблемой.

