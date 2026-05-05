Экс-министр Шинделов получил новую должность в Новосибирской области

Отправленный в отставку с поста вице-премьера правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов назначен на пост начальника областной инспекции Гостехнадзора. Об этом сообщается на сайте госучреждения.

«Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области — главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области — Шинделов Андрей Викторович», — указано в отделе сайта «О руководителе».

Об увольнении Шинделова стало известно 20 апреля. Он был отправлен в отставку после скандала с массовым убоем скота на фоне вспышки пастереллеза. Решение принял губернатор Андрей Травников, указав на претензии к работе ведомства, включая сбои господдержки и проблемы с ветеринарной безопасностью. Какие претензии накопились к министру и как он «прославился», убегая от фермеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее чиновник-ветеринар Новосибирской области не пережил историю с забоем скота.