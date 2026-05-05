Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване оказался провалом, а успешным он был бы в случае решения Евросоюза отказаться от антироссийских акций и вновь закупать энергоносители из РФ. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По мнению политика, никаких стоящих решений после саммита не последует. Мема отметил, что предпринимаемые с целью поддержки Украины решения ЕС в итоге приводят объединение к неудачным последствиям, при этом Брюссель затягивает конфликт с Москвой вместо поиска приличного дипломатического решения в условиях энергетического кризиса.

Политик добавил, что, в то время как другие страны планируют встречи для обсуждения экономического развития, Евросоюз обсуждает оружие. Это «евросамоубийство на всех уровнях», посчитает Мема.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении. В этот же день Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на английском языке.

Позже Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Никола Пашиняна за организацию VIII саммита Европейского политического сообщества.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о беседе «двух безмозглых русофобов» в Ереване.