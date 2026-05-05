Politico: генсек дипслужбы ЕС может уйти в отставку на фоне реформ Каллас

Генсекретарь дипломатической службы Европейского союза Белен Мартинес Карбонель планирует уйти с поста после перераспределения полномочий, инициированного главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники.

По их информации, время ухода в отставку пока не определено. Предполагается, что она, возможно, получит новое назначение в Латинской Америке. Карбонель заняла должность в феврале прошлого года, сменив Стефано Саннино.

Politico отмечает, что перераспределение обязанностей стало следствием реформ, которые были инициированы Каллас. В том числе была создана новая руководящая должность, которой была передана часть функций Карбонель, включая взаимодействие с дипломатическим корпусом.

До этого ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас помешана на теме «российской угрозы».

Ранее в МИД РФ предложили Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.