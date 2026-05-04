Зеленский поблагодарил Пашиняна: «Демонстрирует масштаб единства»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за организацию VIII саммита Европейского политического сообщества, который в этом году прошел в Ереване.

По оценке Зеленского, это был «действительно важный день». На мероприятии прошло много продуктивных для Украины встреч, отметил он.

«Благодарен всем, кто готов работать ради общей безопасности и усиливать способности ради защиты жизни. Спасибо Армении и премьер-министру Николу Пашиняну за организацию. Представлено много стран, и это очень много значит. Это демонстрирует масштаб нашего единства-всех, кто ценит жизнь. И это единство сегодня имеет реальную силу», — написал Зеленский.

До этого Никол Пашинян провел переговоры с президентом Украины в Ереване.

4 мая Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо.

Ранее Фицо отказался делать «дешевые жесты» после встречи с Зеленским.