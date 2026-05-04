Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский поблагодарил Пашиняна: «Демонстрирует масштаб единства»

Зеленский поблагодарил Пашиняна за саммит Европейского политического сообщества
Telegram-канал Nikol Pashinyan

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за организацию VIII саммита Европейского политического сообщества, который в этом году прошел в Ереване.

По оценке Зеленского, это был «действительно важный день». На мероприятии прошло много продуктивных для Украины встреч, отметил он.

«Благодарен всем, кто готов работать ради общей безопасности и усиливать способности ради защиты жизни. Спасибо Армении и премьер-министру Николу Пашиняну за организацию. Представлено много стран, и это очень много значит. Это демонстрирует масштаб нашего единства-всех, кто ценит жизнь. И это единство сегодня имеет реальную силу», — написал Зеленский.

До этого Никол Пашинян провел переговоры с президентом Украины в Ереване.

4 мая Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо.

Ранее Фицо отказался делать «дешевые жесты» после встречи с Зеленским.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!