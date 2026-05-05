Грузовые суда из 87 стран ожидают прохода через Ормузский пролив

В Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив находятся грузовые суда из 87 стран. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его слова приводятся на сайте командования.

«Суда, находящиеся в настоящий момент в Персидском заливе, представляют интересы 87 стран по всему миру», — говорится в заявлении адмирала.

По его словам, за последние 24 часа CENTCOM обратился к десяткам владельцев судов и судоходных компаний и гарантировал им безопасных проход через этот морской путь.

Накануне Associated Press со ссылкой на командующего CENTCOM сообщало, что в понедельник, 4 мая, американские военные потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота.

До этого США объявили о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод заблокированных судов из Ормузского пролива.

Ранее США решили создать новую коалицию по Ормузскому проливу.