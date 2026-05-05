Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Грузовые суда из 87 стран ожидают прохода через Ормузский пролив

CENTCOM: в Персидском заливе скопились грузовые суда из 87 стран
Stringer/Reuters

В Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив находятся грузовые суда из 87 стран. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, его слова приводятся на сайте командования.

«Суда, находящиеся в настоящий момент в Персидском заливе, представляют интересы 87 стран по всему миру», — говорится в заявлении адмирала.

По его словам, за последние 24 часа CENTCOM обратился к десяткам владельцев судов и судоходных компаний и гарантировал им безопасных проход через этот морской путь.

Накануне Associated Press со ссылкой на командующего CENTCOM сообщало, что в понедельник, 4 мая, американские военные потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота.

До этого США объявили о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод заблокированных судов из Ормузского пролива.

Ранее США решили создать новую коалицию по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!