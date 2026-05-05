Трамп назвал президента Украины хитрецом

Jonathan Ernst/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский является хитрецом. Это в ходе интервью телеканалу Salem News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о своем отношении к Зеленскому, Трамп назвал украинского коллегу хитрецом. Глава Белого дома подчеркнул, что США хотят добиться урегулирования конфликта на Украине.

Трамп отметил, что Киев ведет боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО, при этом продолжая терять контроль над территориями.

30 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора схожим образом оценили поведение властей Украины, которые, подстрекаемые европейцами и при их поддержке, ведут линию на затягивание конфликта.

19 апреля историк Филлипс О'Брайен заявил, что Зеленский уже не считает США «надежным союзником» и отказывается налаживать отношения с американцами.

