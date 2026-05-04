Американист рассказал о выводах по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Политолог Дудаков: РФ последовательно отстаивает свои интересы в диалоге с США
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавние телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Российская сторона, по мнению эксперта, расставила все акценты верно: с одной стороны, Москва высказалась в поддержку главы Белого дома в контексте покушений и давления со стороны его оппонентов, не вмешиваясь во внутренние дела США. С другой — Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы, прежде всего по Украине.

«И в очередной раз подчеркиваем то, что именно Россия сейчас побеждает Украину, что тоже очень важно. Потому что, как мы видим, администрация Трампа во многом зациклена на поиске тех, кто побеждает, и на том, чтобы себя еще пытаться представлять постоянно победителями, например, в контексте Ирана», — отметил Дудаков.

Что касается Ближнего Востока, Россия настаивает на прекращении боевых действий, перемирии и переговорах, в том числе по Ормузскому проливу и ядерной программе Ирана, добавил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля. Беседа длилась более полутора часов и стала первой официальной коммуникацией лидеров почти за два месяца.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа позднее заявил, что после телефонного разговора президентов России и США следует ожидать ускорения переговорного процесса по решению конфликта на Украине.

Ранее Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам телефонных переговоров.

 
