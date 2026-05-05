В МИД обвинили Евросоюз и Литву в попытках осложнить жизнеобеспечение Калининграда

Европейский союз и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининградской области. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

Дипломат отметил, что обстановка вокруг транзита в Калининградскую область остается стабильно непростой. Вопреки действующим соглашениям между Россией, Евросоюзом и Литвой, Брюссель и Вильнюс вновь пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение региона и ограничить возможности для его социально-экономического развития.

5 мая российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

2 мая сообщалось, что Германия приступила к усилению восточного фланга НАТО, перебрасывая в Литву значительные военные ресурсы, в том числе танки.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.