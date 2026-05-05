В Госдуме предложили снимать больше фильмов о ВОВ и роли Сталина

Кадр из документального фильма «Москвичи в 1941 году»/РИА Новости

Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибатдиновым в преддверии годовщины Великой Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны и частично субсидировать их показ в кино и онлайн-сервисах. Соответствующее обращение направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой, сообщил «Газете.Ru» депутат КПРФ Георгий Камнев.

Парламентарий отметил, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной войны, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующих военного периода – одна из важнейших задач. Особенно сейчас, когда недружественные страны «уже на поток поставили производство фильмов, насаждающих ложь о том, что, оказывается, от фашизма всю Европу спасли так называемые союзники во главе с США».

«Кино – возможно, самое действенное средство пропаганды. Если оно снято качественно, талантливо, то способно очень сильно влиять на умозрения зрителей. Потому что аудитория у кинематографа намного выше, чем у исторических книг. В этой связи мы в КПРФ предлагаем увеличить количество снимаемых фильмов, достоверно отражающих события Великой Отечественной войны и роль выдающихся деятелей и военачальников – Сталина, Жукова, Василевского, Конева и многих других, и частично субсидировать стоимость показа указанных кинофильмов на онлайн-площадках и в кинотеатрах», — подчеркнул он.

Как отмечается в обращении партии к министру культуры, сегодня зачастую фильмы транслируются «на коммерческой основе онлайн-площадками» или показываются в кинотеатрах, стоимость билета на сеанс в которых «может быть необъективно завышена». Поэтому частичная субсидия показа таких фильмов в онлайн-кинотеатрах позволит сделать картины более популярными и доступными среди людей, считают в КПРФ.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что преемственность Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине заключается в защите своей страны и близких людей.

Ранее Медведев заявил, что победа в СВО «просматривается».

 
