Белый дом показал Трампа героем «Звездных войн»

Белый дом представил президента США Дональда Трампа в образе героя саги «Звездные войны». Соответствующий пост опубликован в соцсети X.

«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Это правильный путь. Да пребудет с вами 4-е число», — говорится в сообщении к изображению.

Американский лидер изображен на картинке в виде Мандалорца со шлемом в одной руке и американским флагом — в другой. В кармане одеяния Трампа — сумка с Грогу, персонажем оригинального телесериала «Мандалорец», его еще называют Малышом Йода, однако Йодой он не является, а просто принадлежит к той же расе, что и великий магистр ордена джедаев.

Пользователи бурно отреагировали на пост, предложив свои версии фото, сгенерированные с помощью ИИ. Среди них, в частности, в образе принцессы Леи выступила супруга американского лидера — Меланья, а в образе капитана Соло — вице-президент Джей Ди Вэнс.

В прошлом году 4 мая Трампа также изобразили как героя «Звездных войн» — с красным световым мечом, который в фильме принадлежит ситхам – адептам Темной стороны Силы.

Ранее Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли.