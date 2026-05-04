Ирландский журналист оценил решение КНР бойкотировать санкции США

Решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

«Потенциально чрезвычайно хорошие новости для России. Пекин ранее публично критиковал американские санкции, но затем терпел корпоративное соблюдение их, чтобы сохранить доступ к долларовой системе. Это предполагает более решительную позицию, которая открывает крупные возможности для Москвы», — написал Макдональд.

3 мая Китай ввел запрет на исполнение санкций США против пяти своих нефтехимических компаний. Соответствующий приказ выпустило министерство коммерции КНР после включения предприятий в американский санкционный список из-за закупок иранской нефти. В Пекине заявили, что односторонние ограничения не имеют оснований в международном праве, и пообещали защищать интересы национального бизнеса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отношения США и Китая на грани обострения перед встречей Трампа и Си.