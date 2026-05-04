Военный эксперт назвал блефом операцию США «Проект Свобода» против Ирана

Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, то потеряет ключевой козырь. В случае же отпора со стороны Тегерана, Вашингтон может как отступить, так и пойти на более масштабную эскалацию в регионе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Лямин.

«Проект Свобода» — очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. <...> Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам», — сказал аналитик.

Он напомнил, что для президента США Дональда Трампа характерна стратегия: если оппонент поддается давлению, он начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением — пересматривает свои шаги.

Тем не менее, по его словам, риск перехода конфликта от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок.

О начале операции Трамп объявил накануне. Инициатива призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер миссии, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

Ранее Иран перекрыл американским эсминцам проход через Ормузский пролив.

 
