Мелони возмутилась планам США по выводу войск из Италии

Мелони заявила, что не согласна с планами США по выводу войск из Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с намерением президента США Дональда Трампа вывести американские войска из ее страны. Слова политика приводит агентство Ansa.

«США уже некоторое время обсуждают вывод войск из Европы, поэтому мы должны усилить нашу безопасность и нарастить нашу способность реагирования. Этот выбор не зависит от меня, но лично я его не разделяю», — сказала Мелони.

Она отметила, что страна всегда выполняла свои обязательства в рамках НАТО, даже когда речь не шла о прямых интересах Италии.

30 апреля Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании.

Журналисты попросили главу Белого дома сказать, может ли он рассмотреть этот вопрос на фоне критики в адрес Италии и Испании.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — ответил он.

До этого Трамп называл НАТО «бумажным тигром» и отмечал, что президент России Владимир Путин «абсолютно их не боится».

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.