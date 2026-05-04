В России не увидели никакого «сигнала Трампа Путину»

Политолог Васильев: Трамп не посылал Путину сигнал в связи с ситуацией в ФРГ

Уменьшение американского контингента в Германии на 5 тыс. военнослужащих не означает, что президент США послал России некий скрытый сигнал, как об этом пишут в СМИ. Так главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал «Газете.Ru» слова немецкого политолога Масала о «сигнале Трампа Путину».

«Европейские политологи любят придумывать всевозможные сигналы от Трампа там, где их нет. Уменьшение американского контингента в ФРГ на 5 тыс. военнослужащих не означает, что американцы никого не оставят в Германии. Сейчас их контингент составляет около 39–35 тыс. человек, так что даже с вычетом пяти тысяч человек, там остается достаточное количество американских военных», — пояснил американист.

Он добавил, что пока действует пятая статья НАТО, и пока США и Германия продолжают быть членами альянса, немцы все еще могут рассчитывать на помощь американских военных при необходимости.

«Эти разговоры о каких-то сигналах для Путина нужны исключительно для того, чтобы держать европейскую аудиторию в напряжении, ну либо в ФРГ разучились считывать сигналы Трампа. В реальности американский президент от влияния на Европу пока не отказывался», — заключил Васильев.

Президент США Дональд Трамп послал сигнал российскому коллеге Владимиру Путину своим решением о выводе американских военнослужащих из Германии. Об этом заявил немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times.

«Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы», — сказал Масала.

Ранее в ЕС прокомментировали решение США вывести военных из Германии.