Политолог объяснил, что на самом деле происходит в отношениях между РФ и США

Российские официальные лица заявляют, что Москва в любое время готова принять переговорщиков из США, и в то же время над акваторией Черного моря фиксируются американские разведывательные самолеты и дроны. Однако искать здесь противоречие — значит не понимать, как сегодня устроена политика, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Сергей Маркелов.

По словам эксперта, классическая логика «друг или враг» больше не работает, поскольку мир перешел в состояние, где одновременно действуют сразу несколько взаимоисключающих линий.

«Это двойные стандарты, в которые мы вынуждены, обязаны играть. <...> Потому что если мы будем опять изображать из себя русскую дубину, русский стержень, то мы ни с кем ни о чем не договоримся. Время такое, что два стула, три стула, две реальности, три реальности. Одной рукой пишу — другой зачеркиваю», — сказал Маркелов.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова принять американских переговорщиков «хоть завтра». По его словам, российская сторона искренне надеется, что представители США продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

11 апреля стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил семичасовое патрулирование у границы Российской Федерации над Черным морем.

