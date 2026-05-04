Путин назначил нового шерпу РФ в G20

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил начальника экспертного управления своей администрации Дениса Агафонова шерпой РФ в «Большой двадцаттке» (G20). Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовой информации.

Агафонов пришел на смену Светлане Лукаш, какоторая много лет была российской шерпой в самых разных международных объединениях. Лукаш также занимает пост замначальника экспертного управления. Должность шерпы она получила в 2013 году, однако фактически руководила офисом шерпы РФ с 2008 года.

Агафонов стал руководителем экспертного управления президента РФ в 2024 году. До этого он также работал в Кремле, но в управлении по внешней политике.

До этого сообщалось, что Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Врио главы республики назначен глава местного Верховного суда Федор Щукин.

Ранее Путин назначил нового главу Россотрудничества вместо Примакова.