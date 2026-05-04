Еврокомиссар рассказал об участии Британии в займе для Украины

Уйвари: участие Британии в займе для Украины на €90 млрд не увеличит его объем

Участие Великобритании в программе европейского военного финансирования для Киева на €90 млрд не расширит его объем. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, участие Лондона предоставит королевству возможность принять участие в военных контрактах.

Уйвари добавил, что условием для получения оплаченных за счет средств Европейского союза военных заказов станет участие Британии в обслуживании кредита, «пропорциональное объему заказов».

22 апреля ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины в размере €90 млрд. Ожидается, что €60 млрд от этой суммы будут потрачены на закупку оружия, оставшиеся €30 млрд — на бюджетные нужды Украины.

Зеленский сообщил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Также Великобритания будет продолжать поставлять Киеву беспилотники, а Канада, в свою очередь, поддержит оборонные направления страны.

Ранее СМИ назвали переломный момент в конфликте на Украине.