Еврокомиссар рассказал об участии Британии в займе для Украины

Участие Великобритании в программе европейского военного финансирования для Киева на €90 млрд не расширит его объем. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, участие Лондона предоставит королевству возможность принять участие в военных контрактах.
Уйвари добавил, что условием для получения оплаченных за счет средств Европейского союза военных заказов станет участие Британии в обслуживании кредита, «пропорциональное объему заказов».
22 апреля ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины в размере €90 млрд. Ожидается, что €60 млрд от этой суммы будут потрачены на закупку оружия, оставшиеся €30 млрд — на бюджетные нужды Украины.
Зеленский сообщил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Также Великобритания будет продолжать поставлять Киеву беспилотники, а Канада, в свою очередь, поддержит оборонные направления страны.
