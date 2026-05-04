В Дагестане сменят председателя правительства и кабинет министров

Врио главы Дагестана Щукин назначит премьера республики в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Дагестана Федор Щукин в ближайшее время назначит председателя правительства региона. Об этом сообщил ТАСС спикер парламента республики Заур Аскендеров.

По его словам, председатель правительства после назначения начнет формировать новый состав Кабинета министров.

Премьер-министром Дагестана сейчас является Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он занимает этот пост с февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова. Он сложил полномочия по собственному желанию. Врио главы Дагестана назначен Федор Щукин. Указ вступил в силу со дня подписания. Путин отметил, что Щукин «человек порядочный, последовательный и честный» и «в Москве известен».

