Стало известно, за какими объектами в России будет следить новый спутник Швеции

Новый шведский спутник, впервые запущенный в космос для разведки военных целей на территории России, скорее всего, будет наблюдать за ходом СВО, а также ядерными объектами РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик Владимир Попов.

«Их интересуют сегодня западные районы, юго-западные [районы] России, где идет СВО, во-первых. Во-вторых, вся территория России для них очень важна. Коммуникации, какие, какие поставки, куда идут, какие эшелоны, какие полигоны задействованы у нас, где формируются подразделения войск, где готовим их, когда перебрасываем. Вот это интересует. Как ядерные объекты наши функционируют. Там может быть большой комплекс таких задач, которые они сразу получат», — подчеркнул он.

По словам Попова, для более детального анализа необходимо знать разрешающую способность запущенного спутника, а также его тип. Речь может идти о спутнике радиолокационной разведки, оптико электронной разведки или спутнике с инфракрасными камерами.

Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России.

По данным шведских журналистов, спутник выйдет на нужную орбиту приблизительно через месяц.

Ранее европейская страна начала военные учения у российских границ.