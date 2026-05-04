Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде сомневаются, что конфликт на Украине можно решить этим летом

Сенатор Карасин: летом будет сложно найти решение по Украине из-за позиции Киева
Александр Кряжев/РИА Новости

В ближайшее время будет крайне сложно найти решение по Украине из-за недоговороспособности Киева. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил «Газете.Ru» на вопрос о перспективах урегулировать конфликт этим летом после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности Украины к новому раунду переговоров.

«Перспектива сложная очень. Договороспособность украинской стороны, особенно господина Зеленского, вызывает серьезные сомнения на фоне его усилий по максимальному вооружению. Поездки, которые означают огромные денежные дотации натовских государств и не только натовских. Вооружение, дроновая шизофрения и так далее. Поэтому сомнений очень много по поводу договороспособности киевской власти», — указал дипломат.

Зеленский написал в Telegram-канале о встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ереване.

Глава республики уточнил, что они обсудили ослабление России, в том числе борьбу с «теневым флотом» , и оборонную поддержку республики в рамках программы PURL.

Президент Украины подчеркнул, что страна готова к следующему раунду переговоров по мирному урегулированию в трехстороннем формате.

Ранее Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!