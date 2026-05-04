В Совфеде сомневаются, что конфликт на Украине можно решить этим летом

В ближайшее время будет крайне сложно найти решение по Украине из-за недоговороспособности Киева. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ответил «Газете.Ru» на вопрос о перспективах урегулировать конфликт этим летом после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности Украины к новому раунду переговоров.

«Перспектива сложная очень. Договороспособность украинской стороны, особенно господина Зеленского, вызывает серьезные сомнения на фоне его усилий по максимальному вооружению. Поездки, которые означают огромные денежные дотации натовских государств и не только натовских. Вооружение, дроновая шизофрения и так далее. Поэтому сомнений очень много по поводу договороспособности киевской власти», — указал дипломат.

Зеленский написал в Telegram-канале о встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ереване.

Глава республики уточнил, что они обсудили ослабление России, в том числе борьбу с «теневым флотом» , и оборонную поддержку республики в рамках программы PURL.

Президент Украины подчеркнул, что страна готова к следующему раунду переговоров по мирному урегулированию в трехстороннем формате.

Ранее Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев.