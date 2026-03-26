Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев

Украина в конфликте с Россией должна сохранить государство, свою независимость и «право выбора», и это «подарит» для части граждан «чувство победы» и «справедливого мира». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde.

На вопрос о том, что Зеленский бы назвал «победой» Украины, президент ответил, что больше «не делится» своими мыслями на эту тему. Однако он подчеркнул, что «справедливость» имеет «решающее значение» для прекращения украинского конфликта. По словам главы киевского режима, сейчас задача Киева — «сохранить государство» и «защитить граждан всеми возможными способами».

«Мы абсолютно обязаны, без каких-либо компромиссов, сохранить нашу независимость и наше право выбора. <…> Все эти факторы, несомненно, подарят некоторым людям чувство справедливого мира, чувство победы. Но я еще раз подчеркну: эта война принесла столько потерь, что для некоторых слово «победа» звучит довольно болезненно», — сказал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что после завершения конфликта хочет жить в «независимой Украине», и тот факт, что у украинцев «будет свое государство и свой дом», якобы и будет означать «победу», считает он.

Также в интервью Зеленский заявил, что Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, потому что там построены «значительные оборонительные линии».

В марте Зеленский в своем Telegram-канале написал, что делает все возможное для победы Украины в конфликте с Россией. Однако он подчеркнул, что сам факт того, что украинские военные удерживают линию фронта — «уже победа». В конце февраля Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией. Он отметил, что для Украины «выжить и сохранить независимость уже будет победой».

Ранее премьер Британии Стармер отверг заявления о победе России в конфликте с Украиной.