В ЕС прокомментировали решение США вывести военных из Германии

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что решение Соединенных Штатов Америки вывести 5000 военных из Германии стало сюрпризом для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение США (о выводе военных. — «Газета.Ru») стало для нас полным сюрпризом <...> Это лишь повышает важность усиления европейской составляющей в НАТО», — поделилась она.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась комментировать решение США вывести часть своих войск из Германии.

Политик сообщила СМИ, что тема военной безопасности станет второй после энергобезопасности на саммите Европейского политического сообщества. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС нужно больше независимости в обороне и безопасности.

В ответ на последовавшие за этим вопросы о выводе военного контингента США из Германии глава ЕК кивнула и отправилась дальше по красной дорожке на саммит, который проходит в Армении.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из Германии.