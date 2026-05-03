Оппозиция обвинила президента Молдавии в госизмене

Оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за слов о евроинтеграции через Румынию

Оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила заявление, в котором обвинила президента Молдавии Майю Санду в госизмене из-за ее слов о евроинтеграции страны через Румынию. Об этом сообщается на странице фракции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В партии напомнили, что президент Молдавии при вступлении в должность принесла присягу защищать независимость и суверенитет страны. В одном из последних интервью Санду допустила ликвидацию государства, говорится в публикации.

В «Гражданском конгрессе» считают, что подобное заявление преподносится как кратчайший путь евроинтеграции Молдавии.

«Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена», — добавили в партии.

В январе 2026 года Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг страны и в мире. Она отметила, что такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.