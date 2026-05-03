Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Оппозиция обвинила президента Молдавии в госизмене

Оппозиция обвинила Санду в госизмене из-за слов о евроинтеграции через Румынию
Panoramic/Global Look Press

Оппозиционная партия «Гражданский конгресс» выпустила заявление, в котором обвинила президента Молдавии Майю Санду в госизмене из-за ее слов о евроинтеграции страны через Румынию. Об этом сообщается на странице фракции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В партии напомнили, что президент Молдавии при вступлении в должность принесла присягу защищать независимость и суверенитет страны. В одном из последних интервью Санду допустила ликвидацию государства, говорится в публикации.

В «Гражданском конгрессе» считают, что подобное заявление преподносится как кратчайший путь евроинтеграции Молдавии.

«Уничтожение страны — это не евроинтеграция, а измена», — добавили в партии.

В январе 2026 года Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг страны и в мире. Она отметила, что такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Ранее президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!