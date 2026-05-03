В Италии рассказали, когда все заговорят по-китайски

Вице-премьер Италии Сальвини: через 30 лет все заговорят по-китайски

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини допустил, что на фоне технических достижений Китая через 30 лет все «заговорят по-китайски». Об этом сообщает Breitbart.

Он отметил, что в рамках своей работы изучает то, что сделал и делает Китай, где ежегодно около двух миллионов инженеров оканчивают вузы.

«Неудивительно, что через 30 лет мы все можем заговорить на китайском языке», — подчеркнул Сальвини.

По его мнению, Пекин сможет за несколько лет построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог, а к 2035 году КНР сможет строить уже 60 тысяч километров таких путей. Министр добавил, что Италия работает над тем, чтобы достигнуть показателя в 2 тыс. км.

