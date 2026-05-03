Папа Римский во Всемирный день свободы прессы осудил покушения на журналистов

Папа Римский Лев XIV во Всемирный день свободы прессы осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается, иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — сказал он в проповеди после еженедельной воскресной молитвы.

Папа призвал верующих помнить о журналистах и ​​репортерах, не выживших во время работы в горячих точках.

В своих прошлых выступлениях глава Католической церкви называл журналистику опорой общества и демократии, а информацию — общественным благом, которое нужно защищать и оберегать от манипуляций.

До этого понтифик обратился к молодежи с призывом построить мир, свободный от войн, несправедливости, нищеты и коррупции. По его словам, «должна восторжествовать любовь, а не война».

16 апреля папа Римский выступил с критикой «тиранов», которые тратят миллиарды на ведение войн и «разоряют» мир.

Ранее папа Римский призвал СМИ сказать нет «войне слов и образов».