Политолог Золотарев: доллар по 80 гривен принудит Киев завершить конфликт
Доллар по 80 гривен быстро вынудил бы Украину завершить конфликт с Россией. Такое мнение выразил киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала.

«Предпосылка одна — это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают, большая часть останется у европейцев», — отметил эксперт.

По его словам, финансирование, которое попадает в бюджет страны, не сможет перекрыть дефицит. Золотарев считает, что эта ситуация может вынудить украинские власти запустить «печатный станок», что быстро приведет к инфляции.

Эксперт добавил, что при курсе 80 гривен за доллар (сейчас 43 гривны) просядут и выплаты военным, поскольку власти не смогут им платить прежние суммы.

«Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу. Поэтому предпосылки [завершения конфликта] пока я вижу финансово-экономические», — подытожил политолог.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Украине хватит денег покрыть военные расходы только до июня, поскольку Киев столкнулся с задержкой западного финансирования. Дефицит бюджета страны уже достиг $52 млрд, при этом на ведение боевых действий необходимо не менее $120 млрд. В Верховной раде считают, что страна находится «на грани финансовой катастрофы». Президент Украины Владимир Зеленский связал текущую ситуацию с переориентацией внимания Запада на Ближний Восток. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что проект бюджета США на 2027 год не содержит положений о помощи Киеву.

 
