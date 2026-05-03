В день 79-й годовщины принятия «мирной» конституции Японии на улицы Токио 50 тыс. человек вышли на митинг за мир, что стало рекордом за последние годы. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.

Сообщается, что в толпе было много молодежи. Организаторы назвали это необычным для подобных мероприятий. Демонстранты развернули плакаты с требованиями: «Нет войне!», «Не дадим изменить конституцию!», «Защитим 9-ю статью!».

25-летняя жительница Токио рассказала, что решила прийти на митинг, чтобы не допустить пересмотра основного закона.

«Я считаю, что с точки зрения национальных интересов Японии нельзя менять конституцию», — сказал ее спутник.

«Мирной» конституцию Японии называют из-за 9-й статьи, которая запрещает государству использовать войну для разрешения международных споров и содержать собственную армию. Правящая Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Санаэ Такаити неоднократно заявляла о необходимости пересмотреть этот пункт, считая его устаревшим.

До этого издание Asahi Shimbun отмечало, что власти Японии отказались от политики пацифизма и теперь придерживаются курса на ускоренную ремилитаризацию страны. Авторы статьи пишут, что правительство продолжает обманывать собственных граждан и льет им в уши сладкий яд о том, что «необходимо наращивать возможности сдерживания».

