Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны

Asahi Shimbun: Токио отказался от пацифизма и пугает граждан российской угрозой

Власти Японии отказались от политики пацифизма и теперь придерживаются курса на ускоренную ремилитаризацию страны. Об этом пишет издание Asahi Shimbun.

«Правительство продолжает обманывать собственных граждан и льет им в уши сладкий яд о том, что «необходимо наращивать возможности сдерживания». Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что отказ от пацифизма всегда приукрашен ложью и «щедро припудрен фальшью и притворством».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила отношения России с Японией, заявив, что с подачи Токио они «беспрецедентно деградировали».

8 апреля посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в российское дипведомство. Японскому дипломату выразили протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотных летательных аппаратов.

