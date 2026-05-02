Зеленский заметил «специфическую активность» на границе с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне была «довольно специфическая активность» на границе с Белоруссией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать», — написал Зеленский.

Он предупредил, что Украина «готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность».

До этого Владимир Зеленский заявлял, что не хочет, чтобы Белоруссия была «втянута» в конфликт. Он также утверждал, что Россия якобы может попытаться «втянуть» Белоруссию в конфликт на Украине. По словам украинского президента, на это указывает то, что в приграничной зоне Белоруссии идет развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Ранее Зеленский подвел итоги ударов ВС РФ за неделю.