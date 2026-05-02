Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский заметил «специфическую активность» на границе с Белоруссией

Зеленский заявил о специфической активности на границе с Белоруссией
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне была «довольно специфическая активность» на границе с Белоруссией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать», — написал Зеленский.

Он предупредил, что Украина «готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это понимать, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность».

До этого Владимир Зеленский заявлял, что не хочет, чтобы Белоруссия была «втянута» в конфликт. Он также утверждал, что Россия якобы может попытаться «втянуть» Белоруссию в конфликт на Украине. По словам украинского президента, на это указывает то, что в приграничной зоне Белоруссии идет развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Ранее Зеленский подвел итоги ударов ВС РФ за неделю.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!