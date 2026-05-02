В МИД заявили, что слово «справедливость» на Украине стало оксюмороном

Происходящее в современной Украине бесправие, правовой произвол и тотальная коррупция привели к тому, что слово «справедливость» превратилось в оксюморон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с двенадцатой годовщиной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

«Впрочем, само слово «справедливость» в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон», — сказала она.

Дипломат напомнила, что нынешние власти давали обещание «довести до конца расследование одесской трагедии и наказать виновных», но так и не сделали все по справедливости.

2 мая 2014 года в Одессе после государственного переворота на Украине националисты напали на палаточный лагерь на Куликовом поле, где были активисты «антимайдана». Последним пришлось укрыться в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли, многие пытались спастись из горящего здания, но по ним стреляли сторонники «майдана». В тот день не выжили 48 человек, еще 250 — пострадали.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский давно предал всех.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
