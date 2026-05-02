Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Ереване

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что намерен провести личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом пишет iDnes.cz.

«Там [на саммите] я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским», – сказал Бабиш.

Он отметил важность встречи, однако подчеркнул, что ехать в Киев не собирается.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Визит пройдет в понедельник, 4 мая. В этот день в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества.

Другие детали поездки Зеленского в Армению на данный момент не разглашаются.

