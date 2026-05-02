Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что намерен провести личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом пишет iDnes.cz.

«Там [на саммите] я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским», – сказал Бабиш.

Он отметил важность встречи, однако подчеркнул, что ехать в Киев не собирается.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. Визит пройдет в понедельник, 4 мая. В этот день в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества.

Другие детали поездки Зеленского в Армению на данный момент не разглашаются.

Ранее премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!