Зеленский обратился к Карлу III после высказывания об Украине

Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х выразил благодарность королю Великобритании Карлу III за упоминание Украины во время выступления в конгрессе США.

По его словам, призыв о поддержке Украины необходим для обеспечения «достойного и длительного мира» в том числе в Европе.

«Я благодарю Его Величество короля Карла III, Соединенное Королевство и всех отважных американцев за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины с другой стороны Атлантики», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что «народ Украины глубоко ценит всю поддержку, оказанную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами».

До этого Карл III, выступая 28 апреля перед конгрессом США, призвал к единству Североатлантического альянса в контексте Украины и обратил внимание на пятую статью Вашингтонского договора.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы проведут в США четыре дня.

Ранее СМИ увидели в словах Карла III об Украине и НАТО «вызов» президенту США.