В Швейцарии заявили о «пресмыкании» Германии перед Украиной

NZZ: ФРГ пресмыкается перед Украиной, замалчивая ситуацию на «Северных потоках»
Германия пресмыкается перед Украиной, замалчивая ситуацию на «Северных потоках». Об этом заявил главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

По его мнению, Берлин проявляет чрезмерную покорность по отношению к украинской стороне. Журналист считает очевидным, что подрыв газопроводов, которые до начала спецоперации являлись главым источником энергии для Германии, является актом «украинского государственного терроризма».

Гуйер также подчеркнул, что генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест подозреваемых, один из которых уже находится в следственном изоляторе и ожидает судебного решения. Несмотря на это, Берлин не только не прекратил свои отношения с Киевом, но и стал его финансовым покровителем.

«Украинского президента Владимира Зеленского не объявили государственным врагом. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», — сказал Гуйер.

По его мнению, президент Украины несет ответственность за разведслужбы и спецназ Киева, даже если они действовали по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что Дания утаила правду о причастности Украины к подрыву Северных потоков.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
