Датские власти стремились засекретить информацию о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках». Такое заявление сделал журналист Wall Street Journal Боян Панчевски в интервью датской газете Berlingske.

«В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили... Я думаю, что они не хотели геополитического кризиса», — высказал свою версию Панчевски.

Журналист отметил, что украинский след стал просматриваться практически сразу после теракта — именно это, по его словам, объясняет, почему расследования в Дании и Швеции свернули, не обнародовав никаких итогов.

До этого в СМИ появилась информация, что ЦРУ владело сведениями о подготовке подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» еще на начальном этапе.

Ранее Панчевски обвинил Зеленского в личном согласии на подрыв «Северных потоков».