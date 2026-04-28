Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно о сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»

RTL

Датские власти стремились засекретить информацию о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках». Такое заявление сделал журналист Wall Street Journal Боян Панчевски в интервью датской газете Berlingske.

«В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили... Я думаю, что они не хотели геополитического кризиса», — высказал свою версию Панчевски.

Журналист отметил, что украинский след стал просматриваться практически сразу после теракта — именно это, по его словам, объясняет, почему расследования в Дании и Швеции свернули, не обнародовав никаких итогов.

До этого в СМИ появилась информация, что ЦРУ владело сведениями о подготовке подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» еще на начальном этапе.

Ранее Панчевски обвинил Зеленского в личном согласии на подрыв «Северных потоков».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!