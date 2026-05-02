Племянник Макрона признался, что с очень ждет конца президентского срока дяди

Племянник президента Франции Эммануэля Макрона Жан-Александр Тронье признался, что с нетерпением ждет окончания президентского срока своего дяди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст «Против света».

Он отметил, что очень ждет 2027 год.

«Я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия», — сказал родственник французского лидера.

Он признался, что становление дяди президентом Франции негативно сказалось на семейном бизнесе: до 2019 года племянник был руководителем сети кондитерских «Жан Тронье». Жан-Александр пожаловался, что, после того как Макрон возглавил Францию, его бизнес лишился большого количества заказов.

23 апреля на встрече с учениками франко-кипрской школы в Никосии Эммануэль Макрон заявил, что намерен уйти из политики. Он подчеркнул, что не планирует заниматься политикой после истечения президентского срока.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на апрель 2027 года. Точная дата пока не объявлена: голосование должно пройти примерно за 20–35 дней до истечения полномочий Макрона, которые завершатся 13 мая 2027 года.

