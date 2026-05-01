Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали о закрытии американской миссии в секторе Газа

Reuters: США закрывают миссию по контролю за перемирием в секторе Газа
Amir Cohen/Reuters

Соединенные Штаты намерены прекратить деятельность своего Центра гражданско-военной координации (CMCC) в Израиле, который был создан для контроля за соблюдением режима перемирия между Израилем и ХАМАС, а также для содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Данное решение обусловлено зашедшим в тупик планом мирного урегулирования, предложенным президентом США. К числу причин также относятся продолжающиеся израильские атаки после достижения договоренностей о прекращении огня и отказ движения ХАМАС сложить оружие.

Функционал CMCC будет передан под управление Международной стабилизационной группы, находящейся под командованием США. Предполагается сокращение американского военного контингента с 190 до 40 человек, а оставшиеся позиции займут гражданские специалисты из других стран. Ожидается, что центр будет переименован в Международный центр поддержки Газы. При этом дипломаты выражают сомнения относительно того, сможет ли данная реорганизация оказать реальное влияние на обстановку в регионе.

Согласно информации Reuters, Израиль продолжает сохранять ограничения на ввоз товаров двойного назначения в сектор Газа, включая материалы для строительства временных укрытий и тяжелую технику, необходимую для ликвидации последствий разрушений.

Ранее Израиль заявил об уничтожении ячейки ХАМАС в северной части Газы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!