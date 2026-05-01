СМИ узнали о закрытии американской миссии в секторе Газа

Соединенные Штаты намерены прекратить деятельность своего Центра гражданско-военной координации (CMCC) в Израиле, который был создан для контроля за соблюдением режима перемирия между Израилем и ХАМАС, а также для содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Данное решение обусловлено зашедшим в тупик планом мирного урегулирования, предложенным президентом США. К числу причин также относятся продолжающиеся израильские атаки после достижения договоренностей о прекращении огня и отказ движения ХАМАС сложить оружие.

Функционал CMCC будет передан под управление Международной стабилизационной группы, находящейся под командованием США. Предполагается сокращение американского военного контингента с 190 до 40 человек, а оставшиеся позиции займут гражданские специалисты из других стран. Ожидается, что центр будет переименован в Международный центр поддержки Газы. При этом дипломаты выражают сомнения относительно того, сможет ли данная реорганизация оказать реальное влияние на обстановку в регионе.

Согласно информации Reuters, Израиль продолжает сохранять ограничения на ввоз товаров двойного назначения в сектор Газа, включая материалы для строительства временных укрытий и тяжелую технику, необходимую для ликвидации последствий разрушений.

