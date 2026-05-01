Война США и Израиля против Ирана
В Китае заявили о риске конфронтации между Россией и Японией

Sohu: ослабление США открывает окно возможностей для России и Японии
В текущем десятилетии глобальное доминирование Соединенных Штатов заметно снижается, что создает новое окно для ведущих мировых игроков. Такой вывод содержится в аналитическом материале китайского портала Sohu.

Как подчеркивают авторы, Россия последовательно наращивает свое присутствие в Евразийском регионе. Это выражается в усилении военных контингентов в Сирии, углублении оборонного взаимодействия с государствами Центральной Азии и реализации масштабных энергетических инициатив, таких как газопровод «Северный поток».

Эксперты из КНР указывают, что Москва не только укрепляет свои региональные позиции, но и закладывает основы многополярного мироустройства, где ей отводится одна из центральных ролей. Согласно публикации, рост оборонных бюджетов и внедрение гиперзвуковых вооружений обеспечивают Москве военное превосходство на театрах Восточной Европы, Ближнего Востока и в арктическом регионе.

Как отмечает Sohu, Япония демонстрирует резкий поворот в сторону милитаризации, отказываясь от прежних пацифистских установок. В апреле 2026 года Токио пересмотрел нормативы по передаче оборонных технологий, фактически устранив барьеры для экспорта военной продукции. Япония также активно включилась в совместные учениях с США, Австралией и Филиппинами. По оценке китайского издания, подобные действия способны спровоцировать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и обострить территориальные споры, затрагивающие интересы России и Китая.

Вывод авторов сводится к тому, что ослабление американской гегемонии может спровоцировать конфронтацию между блоком России и ее союзниками с одной стороны и альянсом Японии с партнерами с другой. Уход США с позиций гегемона, по мнению издания, открывает новые горизонты для Москвы и Токио, но сохранять глобальную стабильность будет возможно только при строгом балансе интересов.

Ранее Путин заявил, что именно Россия является страной «восходящего солнца».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!