В МИД рассказали, в какую страну россиянам не понадобится виза с 11 мая

Россиянам с 11 мая не нужна виза для поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году количество визитов саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а граждан РФ в королевство — на 42%.

«Наращиванию таких обменов призвано содействовать вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов», — подчеркнули в МИД.

До этого стало известно о возможной отмене виз на Шри-Ланку для россиян. Как писал Telegram-канал SHOT, местные власти прорабатывают вопрос отмены для граждан РФ бесплатной электронной визы на срок до 30 дней. По нынешнему документу страну можно посетить дважды, а чтобы продлить нахождение, необходимо идти в офис департамента иммиграции и эмиграции и оплатить сбор на сумму от $60 до $200 (от 4,5 до 15 тыс. рублей).

Руководство Шри-Ланки обсуждает отмену виз и увеличение срока пребывания до полугода. По мнению законодателей, мера поспособствует увеличению турпотока на остров в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме назвали последствия отмены виз между Россией и Саудовской Аравией.

 
