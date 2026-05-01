Макрон посмеялся над шуткой Карла III о французском языке в США

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку британского короля Карла III о том, что без Британии США говорили бы по-французски. Свой ответ на нее хозяин Елисейского дворца опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Карл III в ходе своего визита в Соединенные Штаты вспомнил фразу президента США Дональда Трампа о том, что без Соединенных Штатов Европа говорила бы «по-немецки и немного по-японски», и пошутил про то, что без Британии американцы говорили на французском.

«Это было бы шикарно!» — написал Макрон в ответ на это.

До этого Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру вести себя как король Карл III для достижения лучших результатов. Американский глава при этом отметил, что Стармер ему нравится.

Карл III прибыл в Соединенные Штаты 27 апреля вместе с супругой, королевой Камиллой. Их визит имеет особый символический вес: он приурочен к 250-летию Декларации независимости и рассматривается как одна из ключевых зарубежных поездок монарха со времени коронации. Монаршие особы провели в США четыре дня.

Ранее СМИ увидели в словах Карла III об Украине и НАТО «вызов» президенту США.

 
